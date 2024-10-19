Не буває нічого, що стається просто так, – Зеленський у зверненні після обміну полоненими

Володимир Зеленський 19 жовтня опублікував традиційне вечірнє звернення. У ньому президент відреагував на обмін полоненими, що відбувся цього дня вночі.

Додому вдалося повернути 95 український військовослужбовців, серед яких, зокрема, "азовці".

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Зеленський про обмін полоненими

Передусім Володимир Зеленський висловив вдячність команді, яка займається обмінами, а також всім українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує,

– сказав Зеленський.

Український гарант зазначив, що більшість з повернутих бійців – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Серед них захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, а також – "азовці". Додому також повернувся Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни.

"Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. І це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні", – наголосив президент.

Міжнародна допомога та підтримка

Володимир Зеленський повідомив, що 19 жовтня мав зустріч з міністром закордонних справ Франції. Він зазначив, що зустріч була саме така, як потрібна.

Я вдячний Франції за підтримку Плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир,

– сказав він.

Президент України відзначив у зверненні і Норвегію, яка надала новий пакет підтримки на 260 мільйонів доларів. Він спрямований на підтримку української енергетики – відновлення об'єктів та розбудова сучасної інфраструктури. Зеленський зауважив, що це те, що потрібно саме зараз, перед зимою.

"Також є ще один крок. Зимовий пакет допомоги від нордично-балтийської вісімки. Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. І треба значно більше тиску світу проти Росії", – сказав президент.