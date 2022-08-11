Не час для гучних заяв, – Зеленський до тих, хто публічно розкриває оборонні плани України

Деякі громадяни та навіть військові вирішують боротися не з окупантами, а за свій рейтинг в інфопросторі. Це не лише грає на руку ворогу, а й шкодить нашій армії.

Один із військових із високим званням в інтерв'ю одному зі ЗМІ розкрив плани ЗСУ. Цей випадок вже розслідує СБУ, а керівництво армії та держави вкотре просить споживати інформацію з офіційних джерел та не полювати за сенсаціями, адже це може коштувати життя наших героїчних солдатів.

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Не потрібно робити жодних гучних заяв, це може лише нашкодити

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців попросив представників армії та влади утриматися від коментарів щодо ситуації на фронті. Особливо не варто говорити про оборонний задум України або підготовку до операцій з ліквідації російських окупантів та сил ворога.

Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що намагання залишити по собі гучні заголовки – це дуже безвідповідально, особливо в час війни. Кожен, хто хоче перемоги у війні з російськими окупантами повинен розуміти усю відповідальність та робити лише те, що допомагає нашій героїчній армії.

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