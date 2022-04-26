"Не на часі": Штайнмаєр не прийде на захід, який цьогоріч присвятили Україні

У Німеччині проводять традиційний федеральний бал-форум Bundespresseball, на який запрошують політиків та журналістів. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр цього року скасував свою участь у заході.

Бал-форум має відбутися 29 квітня. Зазвичай саме президент його відкривав.

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Подія на честь України

Bundespresseball організовує неурядова асоціація журналістів. Цьогоріч він має тривати як "Бал солідарності з Україною". Разом із тим мають проводити збір коштів для підтримки українських ЗМІ.

Штайнмаєр скасував свою участь у заході. За поясненнями президента, зараз це "не на часі" через війну в Україні. В офіційній відповіді на запрошення його офіс зазначив, що Штайнмаєр хотів би утриматися від участі в самій події, але зробить свій внесок для кампанії.

Також на бал запросили посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Візит Штайнмаєра в Україну відхилили

Посол України у Німеччині заявляв, що Україна запрошує канцлера Олафа Шольца. Водночас візит Франка-Вальтера Штайнмаєра Київ відхилив.

Штайнмаєр роками був активним прихильником зближення країн Заходу та Росії. Також він підтримував "Північний потік-2".

При цьому Володимир Зеленський повідомляв, що не отримував від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра жодних офіційних запитів на візит.

Детальніше про ситуацію з візитом Штайнмаєра: дивіться відео