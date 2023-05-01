Не на часі, – студентська організація УКУ вибачилась за вечірку в Будинку вчених

Нещодавно у мережі стався скандал через вечірку студентів Українського католицького університету. Користувачі Інтернету обурились тим, що в розпал війни молодь танцює на дискотеці.

Втім, не все так однозначно. У студентській організації розповіли, що кошти, зібрані на вечірці, спрямували на потреби Збройних Сил України.

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Студенти вибачились

Організатори дискотеки опублікували пост, у якому зазначили, що завжди ставлять за мету допомогти Збройним Силам України, адже завдяки їхній праці вони можуть дозволити організовувати подібні заходи.

Наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську,

– йдеться у пості.

Крім того, організатори додали, що свою вдячність ЗСУ вони підтверджують діями. Власне, зібрані кошти студенти перерахували у благодійні фонди. Також виручені на вечірці гроші допомогли закрити збір випускнику університету, який захищає Україну.

Організатори оприлюднили звіт / Скриншот

Варто зауважити, що за весь час повномасштабної війни студентська організація такими заходами зібрала на потреби ЗСУ 227 тисяч гривень, які передали на потреби 80, 205 та 103 бригад.

Частину коштів спрямували на допомогу випускнику УКУ / Скриншот

Що відомо про резонансну вечірку