Ми не чекатимемо ситуації, як у Криму, – литовський депутат про дії Білорусі

У Європарламенті розцінюють ситуацію з Білоруссю та нелегальними мігрантами як гібридні атаки ворожих країн. Європа збирається реагувати на події та оборонятися.

Про це розповів у ефірі 24 каналу депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. У парламенті Литви 13 липня 2021 року прийняли особливу резолюцію про відбиття гібридної атаки. Однією з таких атак визнали наплив мігрантів з "ворожої країни" – Білорусі.

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Ми не будемо чекати ситуації, яка відбулася в Криму 2014 року, коли була гібридна атака,

– підкреслив Ауштрявічюс.

За його словами, Білорусь під керівництвом Лукашенка "закидає" людей у прикордонний район і допомагає їм перейти межу з Литвою та відповідно Євросоюзом. Відтак "біженців" з Іраку, Ірану та Сирії прямо називають нелегальними мігрантами й будуть стримувати на кордоні.

Санкції для Білорусі та поглинання Кремлем

Литовський політик зазначив, що введення санкцій зі сторони ЄС щодо Білорусі штовхає Лукашенка до інтеграції в Росію. До того ж це буде не інтеграція двох рівних держав, а поглинання Росією Білорусі. Цей процес залежить виключно від інтересів російського президента Володимира Путіна.

"Це базується на можливостях Путіна створити такі умови для Мінська, що він не зможе відмовитися від певних дій, які призведуть до поглинання", – наголосив Ауштрявічюс.

Відмову Білорусі захищати ЄС від незаконних мігрантів у Литві оцінили як гібридну агресію та "відповідь" за небажання підтримати сфальсифіковані вибори. Литва також не захотіла видати Лукашенку білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську. Росія формує дивізію біля кордонів Литви: для захисту від нападу та нелегальних мігрантів збудують стіну на литовсько-білоруському кордоні

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс про поглинання Білорусі Росією: дивіться відео