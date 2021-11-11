Не дамо себе залякати, – у Євросоюзі відреагували на погрози Лукашенка про перекриття газу

У Європейському Союзі відреагували на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про перекриття газу. У Брюселі переконані, що не дадуть себе залякати.

Лукашенко використовує газ для гібридних атак на Європу. Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії.

Важливо Хай безголові думають, що говорять, – Лукашенко пригрозив Європі перекриттям газу

На ситуацію може вплинути Кремль

Речниця Єврокомісії переконана, що самопроголошеному білоруському президенту не вдасться залякати Євросоюз.

Щодо газу, це буде новий інструмент гібридних атак, який додається до чинної ситуації з мігрантами. Ми бачимо погрози, але ми чітко заявили, що не дамо себе залякати,

– заявила речниця.

Також речниця переконана, що президент Росії Володимир Путін може вплинути на режим Лукашенка. Вона закликала білоруську владу припинити гібридні атаки на кордоні.

У Брюсселі наголосили, що газ є важливим ресурсом і його не можна використовувати політичних суперечках.

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