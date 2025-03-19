Не для бойових зіткнень на фронті: чим Україні може допомогти британський спецназ

Спецназ Великої Британії, який наразі готується до місії в Україні, матиме одну задачу. Військові прибудуть до України у разі припинення вогню, аби стежити за дотриманням тиші.

Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу зазначив, що інформація про британський спецназ засекречена. Ймовірно, він в Україні матиме одну мету, але це не участь у бойових діях.

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"Вочевидь, цей корпус миротворців точно не буде приймати рішень і не братиме участі в сухопутній війні. Тобто вони точно не будуть воювати на передовій з російськими військами. Їхня задача буде іншою", – сказав Павло Нарожний.

Яка роль британського спецназу

Він додав, що це може бути охорона стратегічних об'єктів, точкові операції. Союзники України не мають такої великої кількості військ, які могли б дійсно мати серйозний вплив на ведення війни. Вся армія Великої Британії – це приблизно 140 тисяч бійців, включно зі спецназом.

"Це можна порівняти з кількістю наших бійців на Покровському напрямку. Тому це виключно точкова операція, виключно на стратегічних об'єктах, це нагляд за бойовими діями і не більше", – підсумував Павло Нарожний.

Важливо! Британських спецпризначенців привели у стан підвищеної готовності. Вони поїдуть до України в межах миротворчої операції. Спецпризначенців активізували після візиту міністра оборони Великої Британії Джона Хілі до Вашингтона. Наразі "коаліція охочих" готова надати 10 000 військових для підтримки тиші в Україні.

До слова, інформація про діяльність британських спецпризначенців є секретною. Відомо, що існує п'ять елітних підрозділів, зокрема: Спеціальна авіаційна служба, Спеціальна катерна служба, Спеціальний розвідувальний полк і так звана Група підтримки.