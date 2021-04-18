Ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, – Макрон

Нових військових операцій на території України не буде. Принаймні цього, за словами Еммануеля Макрона, не допустять країни Заходу.

Президент Франції додав, що Росія повинна бачити чіткі "червоні лінії" і розуміти, що за них заходити не можна. Він заявив, що присутність російських військ на українському кордоні є неприйнятною.

Зверніть увагу Ми з Макроном на одній хвилі, – Зеленський про свій візит у Францію

Як зазначив Макрон, Росії необхідно провести деескалацію, а водночас США, Європа та інші країни повинні бути дуже твердими у своїй позиції щодо Росії.

Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні створити шлях, щоб отримати довіру у цьому питанні,

– зауважив Макрон.

Він запевнив, що Франція підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Додав, що вважає це єдиним способом заслужити довіру. "Я думаю, що лише санкцій недостатньо, але вони – це частина пакету", – наголосив президент Франції.

"Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли вдерлися в Україну, – це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", – підсумував Макрон.

Ймовірна ескалація Росії: що відомо

Росія стягує війська до кордонів з Україною. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак. У Міноборони запевнили, що кількість російських військових може сягнути 110 тисяч осіб.

Водночас у Кремлі заспокоюють, нібито просто проводять бойові навчання.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 16 квітня були у Франції з офіційним візитом . Головною темою розмови з Макроном було саме загострення на Донбасі.



Війська Росії на кордоні з Україною / Інфографіка 24 каналу