На Закарпатті базам відпочинку не вимикали світло: ОВА готує заходи реагування

У деяких населених пунктах Хустського району, що на Закарпатті, не вимикали світло протягом двох днів. Зокрема, мовиться про ті населені пункти, де є бази відпочинку.

Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що цю інформацію йому повідомили. Згодом дані підтвердились.

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Що відомо про світло на Закарпатті

Сьогодні (29 січня – 24 Канал) до мене надійшла інформація про те, що в деяких населених пунктах Хустського району, де розташовані бази відпочинку, вчора та сьогодні (28 – 29 січня – 24 Канал) було безперебійне електропостачання в той час, коли в інших містах і селах світло подавали за графіком,

– розповів Микита.

Він запевнив, що обласна влада вже вжила заходів щодо подачі світла за графіком.

Ба більше, вже 30 січня на засіданні Ради оборони області щодо цієї ситуації планують послухати представників "Закарпаттяобленерго". Після цього влада застосує заходи реагування.

Віктор Микита не пояснив, про які саме заходи мовиться. Проте раніше неодноразово надходили повідомлення про оштрафування обленерго за недотримання графіків відключень світла.

Подібні інциденти щодо обленерго

24 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, оштрафувала 5 обленерго. Все через те, що вони не дотримались графіків відключень в умовах дефіциту світла.

Тоді штрафи отримали "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі", "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго".

17 січня оштрафували ще три обленерго. Причина також полягала у недотриманні графіків відключення світла. Тоді порушниками були "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго".

Також очільник Закарпатської ОВА пояснив, що вони розглянуть можливість оптимізувати споживання електроенергії, зокрема у великих супермаркетах та інших об'єктах, котрі, за інформацією "Закарпаттяобленерго" підключені до декількох мереж, тому мають світло безперебійно.