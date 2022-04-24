Чи не доведеться вибачатися онукам, – Подоляк про цинічний допис ексмера Дюссельдорфа

Михайло Подоляк різко відповів на допис колишнього мера Дюссельдорфа Томаса Гейзеля. Останній поставив під сумнів правдивість новин з України.

Радник голови Офісу Президента засудив Гейзеля за проросійську політику та запропонував йому поспілкуйся з українцями, які втратили рідних.

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Як сказав Подоляк, ексмер Дюссельдорфа Томас Гейзель поставив під сумнів воєнні злочини Росії й питає, чи можна довіряти новинам з України.

Думаю, пан Гейзель може приїхати й поставити питання чоловіку, який втратив родину в Одесі, батькам зґвалтованої дівчинки з Бучі чи біженцям з Маріуполя,

– заявив Подоляк.

Як доказ він прикріпив фото вбитої одеситки Валерія Глодан та її 3-місячної донечки.



Валерія Глодан з маленькою донечкою / Фото з твітеру Михайла Подоляка

Він також звинуватив німецького політика у співпраці з агресором та закликав не робити заяв, за які потім доведеться вибачатися.

"Зручно, мабуть, заплющити очі та вдавати, що нічого не відбувається. Ізолюватися від новин у затишній бульбашці. Особливо, коли російські гроші довго гріли кишеню. Гадаю, окремим політикам варто подумати, чи не доведеться вибачатися за них їхнім онукам", – додав радник голови ОПУ.

Зауважимо, що Росія цинічно обстрілює об'єкти цивільної інфраструктури та вбиває українців. Ювенальні прокурори засвідчили, що внаслідок повномасштабного збройного вторгнення Росії на територію України постраждали більш ніж 595 дітей. Офіційна кількість жертв серед дітей протягом останніх двох днів становить 208.

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