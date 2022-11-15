Душили і морили голодом: у Дніпрі батьки знущалися з 6 дітей

В одній з квартир Індустріального району Дніпра патрульні виявили шістьох занедбаних дітей. Голодну малечу доправили до лікарні.

Вдень 14 листопада жителі звернулись до поліції з повідомленням, що на вулиці перебуває дитина, одягнена лише в спідню білизну. На місці події патрульні виявили 10-річного хлопчика, якому небайдужі люди вже дали теплий одяг.

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Батьки морили голодом та душили

До патрульних вийшов чоловік, який назвався вітчимом дитини. Хлопчик розповів, що він вибіг з дому, бо вітчим душив його. Коли на місце прибула матір дитини, то заявила, що в таких діях свого співмешканця вона не вбачає нічого поганого, мовляв, це так званий процес виховання.

Діти жили у повній антисанітарії / Фото патрульна поліція Дніпропетровщини

Інспектори з'ясували, що в квартирі перебувають шестеро дітей віком від 1 до 13 років. Оглянувши умови їхнього проживання, поліцейські були вражені антисанітарією, відсутністю нормальної їжі та станом дітей.



Усіх дітлахів доправили до лікарні / Фото патрульна поліція Дніпропетровщини

Усіх шістьох дітлахів забрали до лікарні, де їх оглянули та надали допомогу. Питання стосовно притягнення до відповідальності батьків та подальшу долю дітей вирішуватимуть відповідні служби.

25 жовтня окупанти обстріляли Дніпро: що відомо

Ввечері 25 жовтня у місті оголосили про повітряну тривогу. Після цього близько 21:15 пролунали вибухи, про які, зокрема, повідомив мер міста Борис Філатов. А заступник глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що зайнялася автозаправна станція БРСМ.

Внаслідок обстрілу загинула вагітна Інна Оданець згоріла в авто, що стояло поруч, а її чоловік потрапив у лікарню. В загиблої залишились мама, бабуся, чоловік та сестра, для яких її загибель стала великою втратою.

Пожежу, що здійнялася на АЗС, локалізували за пів години. На жаль, загиблих було двоє. Окрім Інни Оданець, загинула цивільна людина, яка на момент вибуху перебувала на автомийці, що поруч з АЗС.

Українська влада вже відреагувала на цю зухвалу атаку. Зокрема, президент Володимир Зеленський сказав, що відплата буде справедливою та неминучою. Він додав, що щодня нам доводиться боротися з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі українців.

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