Не екологічно: Путін придумав новий аргумент проти транзиту газу через Україну

Володимир Путін вигадав новий агрумент проти збільшення поставок газу в Європу через ГТС України. Зокрема він назвав "Північний потік-2" екологічнішим.

Глава Кремля заявив, що від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше. Про це Володимир Путін заявив 21 жовтня.

До теми Спершу – запуск "Північного потоку-2": Путін назвав умову збільшення поставок газу в Європу

Путін вигадав нову причину проти збільшення поставок газу в Європу через України

Газопровід "Північний потік-2" – це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 раза викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України,

– сказав президент Росії.

Путін назвав газотранспортну систему України "старенькою вже". Ба більше, він апелював до екологів, які нібито "повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги".

До речі, 13 жовтня, Володимир Путін заявив, що транзит газу через Україну в Європу можуть припинити. Президент держави-агресора переконував, мовляв, українська ГТС може "просто лопнути" при збільшенні тиску.

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