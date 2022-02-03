Не фатальний удар, – російський економіст про нові санкції Кремлю

Міжнародні партнери готові вводити проти Росії нові посилені санкції. Проте ніхто не скаже однозначну відповідь, чи все ж їх запровадять.

Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський економіст Владислав Іноземцев. За його словами, це дійсно серйозні удари по російській економіці, хоч і не фатальні.

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"Якщо ці санкції ведуть, то російська економіка дійсно отримає серйозний удар. Не фатальний, але серйозний", – наголосив Іноземцев та додав, що навіть без санкцій економіка Росії ризикує отримати дуже великі втрати, бо країна стане центром "світового зла".

Іноземцев: Не вірю у ведення санкцій

Економіст із Росії зауважив, що санкції будуть набагато серйозніші, аніж у 2014 чи 2016 роках. Проте не факт, що їх усе ж ведуть.

Я не дуже вірю у можливість ведення таких санкцій,

– наголосив він.

На думку Іноземцева, якщо Росія вторгнеться в Україну силами 100-тисячної армії, то тоді санкції безумовно ведуть. Проте якщо повномасштабного наступу не відбудеться, то запровадження санкцій має вкрай проблематичний вигляд.

Була петиція великого американського бізнесу до Білого дому, що у разі конфлікту частину санкцій треба пом'якшити. Німеччина буде проти. Думаю, що Еммануель Макрон не щасливий перспективам. Навіть у Великій Британії міри не викликають повного захвату багатьох фінансових колів і тих, хто зацікавлений у російських грошах. Владислав Іноземцев Російський економіст

Потужні санкції проти Росії: коротко