"Не хочемо нової холодної війни": Міноборони Франції виступає за діалог з Росією

Захід хоче вести діалог з Росією, щоб не повернутись до часів холодної війни. У Міноборони Франції пояснили, чому немає військової риторики до Кремля на тлі ймовірного наступу на Україну.

Як стверджує міністерка оборони країни Флоранс Парлі, відповідь Заходу на можливу агресію Росії – це посилення санкцій і політична ізоляція Москви. Таким чином Росії намагаються пояснити масштаби наслідків, якщо вона вирішить піти далі.

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Діалог з Росією і стратегічні наслідки

Наша мета, поділена з нашими європейськими та американськими партнерами, полягає в тому, щоб відмовити російську владу від кроку, який міг би викликати драматичний ланцюжок подій. Але ми не хочемо повернення до холодної війни

– сказала Парлі.

Очільниця французького оборонного відомства запевнила, що західні союзники хочуть підтримувати діалог з Росією з "масштабними і стратегічними наслідками".

Реакція Франції на загрозу для України

На тлі російської загрози для України міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі у Брюсселі чітко окреслили свою позицію щодо агресії Росії. Вони єдині у думці, що Кремль зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що США та Європа мають гарантувати безпеку Україні. Він подякував главі Білого дому за координацію зусиль з європейськими партнерами. Мовиться про розмови до і після перемовин Байдена з Путіним.

15 грудня Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Переговори відбулися у Брюсселі. Шольц, Макрон та Зеленський закликали Росію відновити конструктивну роботу у межах нормандського формату. Також політики домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі.

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