Не хочу лякати, але ризик є, – Рахманін припустив, що буде, коли Росія програє на Донбасі

Окупанти готуються до масштабних дій на Сході України. Для них це шанс виправдати так звану "спецоперацію".

Російські військові можуть зазнати на Донбасі такої відчутної поразки як під Києвом, Черніговом, Миколаєвом чи Харковом. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Сергій Рахманін.

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Жорсткі обстріли і загальна мобілізація

За його словами, на те, як окупанти діятимуть далі, впливають дуже багато складових та обставин. Якщо росармія отримає по зубах ще раз, то, на думку нардепа:

по-перше, треба очікувати набагато жорсткіших обстрілів, ніж є зараз;

Не хочу лякати, але теоретично такий ризик залишається,

– наголосив Рахманін.

по-друге, можливо, в Росії доведеться проводити загальну мобілізацію.

Цілком ймовірно, що буде багато відмов, втеч та дизертирства. Володимир Путін буде змушений кидати в пекло війни призовників.

"Це буде страшна, вимотуюча, довга війна, яку точно не хотілося б, але такий ризик теж є", – зауважив нардеп.

Багато залежить від Заходу

Дуже багато залежатиме, як вважає Рахманін, від того, наскільки Захід зараз буде жорстким і швидким. Він повинен запровадити реальні санкції (повне ембарго на енергоносії, повне відключення всієї банківської системи Росії від SWIFT) просто зараз.

"І, зрозуміло, постачання зброї в необхідних обсягах та необхідної якості. Тоді є реальний шанс на суттєвий успіх – якщо не зламати хребет, то точно повідривати руки і ноги ворогу", – додав Рахманін.

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