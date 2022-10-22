"Не хочу, щоб мене бомбили": у мережі показали щемливе відео з маленькою українкою із Херсону

Маленька дівчинка з Херсону розчулила мережу. Оприлюднили відео, як українка щемливо розповідає про обстріл її домівки.

Дівчинка розповіла, що бачила "робота", який літає та хоче її вбити. Очевидно, вона мала на увазі російську ракету. Відео опублікував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Дитина сиділа під столом, ховаючись від обстрілу. Поруч її заспокоював тато.

Не хочу, щоб мене бомбили,

– зворушливо сказала дівчинка.

Потім вона попросила в тата іграшкового динозавра. Коли батько подав іграшку, дитина трішки відволіклась та зраділа.

Дитина у Херсоні ховається від обстрілів: відео

Подоляк, коментуючи відео, наголосив:

це 60 секунд, аби почути сміливий голос дитини,

60 секунд, щоб зрозуміти, наскільки зла Росія насправді.

60 секунд, щоб зрозуміти, чому Україна має перемогти.

Яка ситуація в Херсоні

Росіяни готуються оборонятися у тимчасово окупованому Херсоні. У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники готують місто до вуличних боїв.

Херсон залишила значна частина жителів. Натомість російські окупанти переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання.

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