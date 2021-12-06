Не хочуть додому: біженці влаштували протест у таборі в Білорусі
Джерело:твітер Станіслава Жарина
Мігранти, які перебувають у тимчасовому притулку на складах білоруського логістичного центру, влаштували протест. Люди не хочуть повертатися додому та чекають на можливість потрапити в одну з країн Євросоюзу.
Про протест біженців на білоруському кордоні у мережі повідомив прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.
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Протести мігрантів на кордоні
На складах, які білоруські служби використовують для притулку іноземців, мігранти організували акцію протесту,
– написав Жарин.
За його словами, люди не хочуть повертатися до своїх країн, а хочуть дочекатися можливості прорватися до Євросоюзу.
Речник міністра-координатора спецслужб уточнив, що в акції також взяли участь діти. Протестувальники кричали: "Ми не хочемо їхати додому, ми хочемо їхати до Європи".
Нагадаємо, Жарин раніше заявив, що щоразу більше мігрантів із Білорусі, які хотіли потрапити на територію ЄС, повертаються на батьківщину.Довідка. У Білорусі приблизно 850 мігрантів перемістилися з кордону у логістичний центр. Ще 200 людей залишилися у таборі в лісі.
Протест біженців на білоруському кордоні: дивіться відео
Міграційна криза та санкції проти Білорусі: що відомо
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч біженців з країн Близького Сходу спробували прорвати кордон.
- Мігранти облаштували табір біля кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.
- Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій. Згодом обмеження ввели й США та Велика Британія.
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