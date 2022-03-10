Не хочуть нападати та бояться розстрілу – Кім про росіян на кордоні Миколаївщини та Херсонщини

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім записав звернення до російських окупантів, які зосередили свої сили на кордоні Миколаївщини та Херсонщини.

Він зазначив, що окупанти не хочуть нападати, оскільки вони "не знали, куди їх везуть". З іншого боку – вони не можуть повернутися до Росії через страх розстрілу.

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Кім зазначив, що готує інструкції для російських військових. Ймовірно, йому вдасться створити "зелений коридор" для окупантів, які вже другий тиждень переховуються в українських селах. Дотримуючися запропонованих умов, ворогам вдасться вижити.

Це не стосується артилеристів та ракетників. У вас, хлопці, немає варіантів. Вам або тікати, або в землю,

– заявив Кім.

Наразі Кім готує гарячу лінію для зв'язку із родичами тих солдат, які не стріляли по мирному населенню, а умови виведення ворожих військ узгоджуються.

Дивіться нове звернення Віталія Кіма:

Дивіться підбірку звернень Віталія Кіма – відео 24 канал

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