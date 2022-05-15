Не хочуть визнавати, що у глухому куті, – Зеленський пояснив, чого чекати від Росії

Росіяни попри програшне становище продовжують війну проти України. Увесь світ бачить прірву, в яку падає Росія, але ворог не хоче зупиняти своо падіння.

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українського народу. З-поміж іншого він розповів, яких ще підступів нам варто чекати від російських окупантів, які не здатні реально оцінити своє становище.

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Росіяни у глухому куті

Президент повідомив про те, що Україна готується до нових атак російських окупантів на Донбасі та активізації ворожих сил на Півдні.

Окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають в глухому куті, що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обовʼязково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що усі потуги росіян у тимчасово окупованих Херсоні, Мелітополі та інших містах не мають жодних перспектив, адже згодом все одно там замайорить український прапор, тому єдине, про що їм варто турбуватися — збереження свого життя.

Він запевнив, що незабаром російські солдати будуть відступати з усіх окупованих територій України, це єдиний сценарій майбутнього, настання якого наближає кожен українець.

Ситуація на фронті: коротко про головні новини

На Сході російські окупанти 5 разів намагалися проводити наступальні дії. Їхні випади завершилися ліквідацією понад 80 рашистів та їхньої техніки. Воїни ЗСУ завжди напоготові та готові завдавати ворогу нових втрат.

У Криворізькому районі ситуація залишається складною, але наші герої все тримають під контролем. На цьому напрямку ворог теж зазнає втрат живої сили та бойової техніки.

В зоні ООС гарячі бої з окупантами не припиняються, впродовж доби ворог йшов в атаку 17 разів та здійснив обстріл понад 20 населених пунктів. Нашим воїнам вдається руйнувати плани ворога щодо просування та оновлювати лічильник його втрат.

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