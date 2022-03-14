Не хочуть вмирати: російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну"

Українські захисники і захисниці за 18 днів війни знищили тисячі окупантів. Російські військові, очевидно, не хочуть так ганебно помирати, і зараз масово відмовляються брати участь у бойових діях в Україні.

У Генштабі ЗСУ фіксують випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну". Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 березня.

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Жодних "відряджень" попри великі обіцянки

Зазначається, що російським військовим влада обіцяє надання статусу "ветерана війни", якщо вони погодяться поїхати воювати проти українців. Крім того, їм гарантують додаткові виплати та підвищення зарплати.

Втім, навіть попри потужну пропагандистську машину, російські військовослужбовці, очевидно, вже не вірять, що їх в Україні зустрінуть без спротиву – з хлібом та сіллю, як про це всі окупанти думали на початку війни.

Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі у бойових діях, попри обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на 13 березня Володимир Зеленський озвучив втрати живої сили ворога у майже 13 тисяч військових, а також безліч наступальної техніки.

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