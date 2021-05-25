Не Київ створює проблеми у відносинах з Мінськом, – МЗС України відповіло посольству Білорусі

Через ситуацію з літаком Ryanair та затримання Романа Протасевича Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. На такі дії офіційного Києва білоруське посольство в Україні відреагувало нотою протесту. В МЗС України у відповідь порадили апелювати до власної влади.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він зауважив, що зупинка авіасполучення була вимушеним кроком.

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Білоруська влада порушує базові права людини

Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії,

– заявив Ніколенко.

Речник зауважив, що затримання Романа Протасевича, а перед тим вимушена посадка літака, довела, що у білоруської влади нема "червоних ліній". Політика режиму Лукашенка, наголосили у МЗС, є небезпечною для світу.

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