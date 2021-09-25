На шкоду Україні: Кремль всіма силами намагається розколоти ЄС і НАТО

Україна, попри все, мріє хоча б колись долучитися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору. ЄС і НАТО мають вигляд славетних співдружностей мудрих держав.

Їм свого часу вдалося зрозуміти, що їхня сила зростає в об'єднанні і спільному протистоянні зовнішнім загрозам. Мовиться хоч про релігійних терористів, хоч про диктаторські режими з ядерною бомбою, хоч про природні чи фінансові катаклізми.

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Але насправді не все так гладко, як бачиться з України. Адже і в середині Євросоюзу є критичні розбіжності. Яскравий тому приклад – вихід з ЄС Великої Британії.

Вона порахувала, що від членства в Євросоюзі більше втрачає, аніж виграє. Адже несе на собі тягар фінансування інших, бідніших за себе країн-членів ЄС.

Маємо напружені стосунки і серед членів НАТО. Там також все впирається в гроші. Наприклад, Сполучені Штати Америки, за часів Дональда Трампа, вельми обурювалися, що інші члени Альянсу спрямовують значно менше грошей на фінансування НАТО зі своїх бюджетів, ніж раніше домовлялись.

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Розбіжності між ЄС та НАТО

Тож насправді серед членів ЄС та Альянсу є чимало розбіжностей, чимало каменів спотикання, через які, на жаль, не можна стверджувати, що ті союзники дійсно згуртовані між собою.

Про це, до речі, чудово знає Володимир Путін. Кремль вдало використовує всі розбіжності, щоби розколоти ЄС та НАТО з середини. Москва використовує розбіжності для зниження ефективності функціонування організацій, і робить це дуже вдало.

Це ж наче нормальна ситуація в високій політиці, де, як відомо, ні в кого немає друзів, а є тільки ситуативні союзники. Водночас такі суперечності всередині ЄС та НАТО, вдало підігріті Кремлем, відбиваються на Україні.



Кремль використовує розбіжності між ЄС і НАТО / Фото пресслужби Кремля

Вплив конфронтації на Україну

Адже ми План дій щодо членства не можемо отримати. Водночас про вступ до ЄС нам кажуть вже 20 років.

Ще один момент, чому нас має засмучувати певна конфронтація між країнами-членами ЄС та НАТО, тому що для вступу до цих організацій треба мати згоду усіх інших країн-членів.

Австралія, США та Велика Британія уклали між собою ситуативний союз. Нам це наче і добре, бо ми розуміємо, що США, теоретично, могли б мати на нових ситуативних союзників більший вплив у питанні подальшої долі України (наприклад, щодо перспектив нашого членства).

Ситуативний союз між США, Австралією і Великою Британією

Водночас ми повинні також розуміти через новий ситуативний союз між США, Австралією та Великою Британією на узбіччі опинилася Франція.

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Вона наразі скаженіє, що США тим союзом зірвали їй багатомільярдний контракт на постачання Австралії підводних човнів. Ми повинні розуміти, що Франція тепер точно щодо усіх можливих питань принципово голосуватиме не так, як США.

Водночас наша держава може стати заручником їхніх внутрішніх розбірок. Хоча здавалося б, де та Україна, а де зірваний контракт на постачання Францією Австралії 12 підводних човнів.