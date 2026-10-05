Ліквідація екіпажу Ту-95МС і розгроми на аеродромах: Березовець оцінив втрати авіації Росії

Російська авіація зазнає непоповнюваних втрат як через бойову роботу українських спецслужб, так і через критичне зношення льотного ресурсу та недбалість. Втрата досвідчених екіпажів і стратегічних бортів стає для Кремля катастрофою.

Про це розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування сил ТрО Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу.

Чому падіння Ту-95МС стало критичною втратою для Росії?

Російські окупаційні війська продовжують втрачати дефіцитну та дороговартісну авіацію. Нещодавно на Далекому Сході в районі військового аеродрому "Українка" зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. На борту літака перебувало вісім офіцерів, серед яких заступник командира полку, командир ескадрильї та заступник командира ескадрильї, які безпосередньо брали участь у завданні ракетних ударів по цивільних об'єктах України.

Підполковник Тарас Березовець зазначив, що це суттєвий удар по спроможностях ворога.

Це велика втрата, бо ліквідовано досвідчений екіпаж, який дуже довго потрібно готувати, і дорого, і час, і, найголовніше, безповоротна втрата стратегічного бомбардувальника,

– зазначив Березовець.

Росія припинила випуск бомбардувальників Ту-95МС ще у 1992 році, тому кожна втрата такого борту є остаточною. Через постійні перельоти на тисячі кілометрів ворожі літаки швидко вичерпують свій льотний ресурс.

Під час падіння у Ту-95МС відмовили одразу три двигуни з чотирьох, що вказує або на успішну диверсію, або на критичну недбалість і відсутність належного технічного обслуговування.

Як СБУ уразила Су-35 і Су-34 в глибокому тилу ворога?

Окрім цього, Служба безпеки України провела успішну операцію в глибокому тилу ворога, уразивши багатоцільовий винищувач Су-35 та бомбардувальник Су-34 на військовому аеродромі в Адигеї. Ці літаки окупанти щоденно використовують для скидання керованих авіабомб по прифронтових областях та позиціях ЗСУ.

За словами Тараса Березовця, знищення таких бортів є важким ударом для РФ.

Кожна така одиниця – штучний товар, відновити її просто неможливо. Робота українських спецслужб показує вищий клас розвідників і те, що наші можливості дозволяють діставати воєнні цілі практично у будь-якій точці РФ,

– сказав Тарас Березовець.

Експерт зазначає, що військово-промисловий комплекс Росії наразі не здатен компенсувати втрати авіації через втрату фахівців, технологічних процесів та критичні проблеми з виробництвом двигунів. Перебазування авіації на віддаленіші аеродроми лише прискорює зношення техніки.