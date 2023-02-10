Не лише Молдова: російська ракета ще й пролетіла над Румунією

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого російська ракета пролетіла через повітряний простір Румунії. Сили протиповітряної оборони країни ніяк не відреагували.

Повідомляють, що ракета, ймовірно, пройшла над територією Румунії. Наразі офіційних підтверджень від ЗСУ не було.

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Водночас якщо інформація підтвердиться, виникає питання, чому румунське ППО не перехопило ракету, адже це уже територія НАТО.

Оновлення. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний таки підтвердив, що дві російські ракети таки перетнули повітряний простір Румунії.

Сьогодні, 11 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії,

– зазначив головнокомандувач.

Ракети над простором Молдови

Відомо також, що ворожа ракета сьогодні також пролетіла й над територією Молдови. Однак, це не перший такий випадок.

Так, співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Це був третій випадок, коли на територію Молдови падають залишки ракет від бомбардувань України.