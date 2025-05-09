Не лише наблизили запуск трибуналу для Росії: у Львові відбулося відразу 3 історичні події

У Львові очільники МЗС Євросоюзу та Ради Європи дали старт створенню спеціального трибуналу. Він розглядатиме воєнні злочини Росії проти України. 35 делегацій прибули з візитом 9 травня, аби запустити цей процес.

Керівник відділу Геополітики на сайті 24 Каналу Емал Набі повідомив, що планується запустити політичний процес створення трибуналу.

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Юридичні формальності будуть узгоджені пізніше. Сьогодні відбулась зустріч очільників МЗС країн Європейського Союзу та засідання Основної групи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Це стало своєрідною відповіддю України та Європи на візити іноземних делегацій у Москву.

"Відбулося одразу три історичні події: засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС (обговорювали 17-й пакет санкцій проти Росії, оборонну підтримку України і її шлях до Європейського Союзу), підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російський активів (1 мільярд доларів), зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу", – розповів Емал Набі.

Трибунал щодо злочинів Росії проти України буде створений в Гаазі (Нідерланди) і сьогодні була ухвалені Львівська декларація, яка дає старт цьому процесу, а підписання угоди між Україною та Радою Європи надалі поставить фінальну крапу в запуску трибуналу.

Спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2026 році, але його створення на рівні Ради Європи починається цього місяця. У 2025 році буде завершене юридичне оформлення відповідних документів, після чого буде формуватись склад трибуналу, зокрема триватиме набір суддів, прокурорів, секретаріату.

Кожен сантиметр війни Росії задукоментовано. Агресія Росії не може залишитися безкарною, тому створеня цього трибуналу надзвичайно важливе,

– наголосила Кая Калас, віцепрезидентка Європейської комісії.

Міжнародний кримінальний суд вже видав раніше ордери на арешт низки російських посадовців, а також і російського диктара Путіна. Спецтрибунал матиме значно ширшу юрисдикцію щодо злочинів Росії. очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі під час зустрічі у Львові повідомив, що буде оголошений новий пакет санкцій проти країни-агресорки.

Це велика мить. Сподіваємося, що мир повернеться в Україну. Це мить, коли Путін міг би завершити цей тиждень припиненням вогню. Сьогодні ми оголошуємо у Великій Британії ще один пакет санкцій проти російського тіньового флоту,

– зазначив Девід Леммі.