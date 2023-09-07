Не лише не спав Ростов: вибухи пролунали біля аеропорту "Жуковський" під Москвою

У Росії вкотре звинуватили Україну в атаці дронами на Москву. У ніч проти 7 вересня безпілотник начебто збили у Раменському Московської області – неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський".

Спершу інформацію про це оприлюднив мер Москви Сергєй Собянін. Згодом це підтвердило й міноборони Росії. Обидва хваляться роботою російської ППО. Загалом було 3 дрони – два летітіли на Ростов, а один – на Москву, повідомляє 24 Канал.

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Уламки дрону впали в Раменському

За словами окупантів, атака сталася приблизно о 3 годині ночі. І її, звісно, нібито вдалося відбити силами ППО. Традиційно ні руйнувань, ні постраждалих на місці падіння уламків немає. Щоправда, там уже працюють екстрені служби.

У міноборони Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Окупанти переконують, що атакувати Москву хотів дрон літакового типу. Після збиття його уламки впали в Раменському районі Московської області.

"Був сильний вибух і посипалися шибки"

У ростовських чатах місцеві вже бідкаються про атаку. За їхніми словами, спершу пролунав сильний вибух, і одразу ж посипалися шибки. Таке довелося пережити жителям кількох будинків. Також постраждали припарковані авто.

У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка,

– кажуть росіяни.

За даними російських ЗМІ, уламок дрону впав у подвір'ї житлового будинку та загорівся. Сталося це неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський".

На місці падіння уламку одразу ж перекрили рух. Фахівці обстежують територію, вивчають уламки. Співробітники Росгвардії гучномовцем просили людей розійтися по будинках.

У цей час у Москві загорівся склад

Одразу ж з повідомлення про атаку дроном на Москву, у МНС Росії заявили, що у Підмосков'ї горить склад. Площа займання становила 1 тисячу квадратних метрів.

Загрози переходу вогню сусідні будівлі начебто немає. За попередньою інформацією, постраждалих традиційно теж немає.