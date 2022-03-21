Не лише Патрон: прикордонники показали песиків, які допомагають боронити державу
21 березня 2022 , 06:57Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба України
Українські прикордонники боронять держкордон разом зі своїми чотирилапими друзями. Серед них – собаки різних порід та віку.
У телеграмі ДПСУ наші прикордонники замилували мережу милими фотографіями маленьких захисників.
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На оприлюднених фото позують як доросла німецька вівчарка, так і зовсім маленькі цуцики.
Наші песики допомагають нам боронити державу,
– підписали світлини у ДПСУ.
Песики, які допомагають боронити Україну / Фото ДПСУ
А раніше у мережі поширили світлини пса Патрона, який служить у ДСНС. Разом із чернігівськими піротехніками він знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.
Як Патрон несе службу: дивіться відео