Не лише Патрон: прикордонники показали песиків, які допомагають боронити державу

Українські прикордонники боронять держкордон разом зі своїми чотирилапими друзями. Серед них – собаки різних порід та віку.

У телеграмі ДПСУ наші прикордонники замилували мережу милими фотографіями маленьких захисників.

Важливо З Європи до одеського зоопарку завезли сухі корми та ветеринарні препарати

На оприлюднених фото позують як доросла німецька вівчарка, так і зовсім маленькі цуцики.

Наші песики допомагають нам боронити державу,

– підписали світлини у ДПСУ.

Песики, які допомагають боронити Україну / Фото ДПСУ

Не песиками єдиними! Українські захисники та їхні котики – чудова команда з порятунку світу. У мережі оприлюднили добірку героїв та їхніх "пухнастих талісманів".

А раніше у мережі поширили світлини пса Патрона, який служить у ДСНС. Разом із чернігівськими піротехніками він знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Як Патрон несе службу: дивіться відео