СБУ атакувала дронами одразу 3 нафтозаводи у Росії, – джерела

Ніч проти 13 березня виявилася вкрай неприємною для росіян. Вони бідкалися на масовану атаку дронами. Як з'ясувалося, під неї потрапили три нафтопереробні підприємства на території країни.

Як сповістили джерела 24 Каналу, у ніч проти 13 березня СБУ завдала удару дронами відразу по трьох нафтопереробних заводах у Росії. Мовиться не лише про той, що розташований у Рязані, а й про підприємство у Кстово, що у Нижньогородській області та Кірішах (Ленінградська область).

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Що відомо про удари по нафтозаводах

Джерела видання підтверджують, що відповідні атаки безпілотниками – продовження цілої низки спецоперацій, спрямованих на нафтопереробні заводи, розпочатої раніше Службою безпеки.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян,

– зазначає джерело.

Зазначають також, що з огляду на відео можна зробити висновки про те, що наслідки влучання були досить суттєвими. Уточнюють, що нафтопереробні підприємства, атаковані 13 березня, входять до ТОП 5 найбільших заводів у Росії.

Переходьте за цим посиланням у наш телеграм-канал, щоб подивитися відео з моментом влучання дронів у нафтопереробний завод у Рязані. Росіяни, які знімали це на відео та викладали потім у мережу, не надто добирали слів, щедро розкидаючись матюччам.

Джерела 24 Каналу зазначають, що СБУ разом з іншими представниками Сил оборони дронами атакували також авіабазу Росії у Бутурлінівці, а також військовий аеродром у Воронежі.

Коротко про атаку безпілотників у Росії 13 березня