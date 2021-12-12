Не лякав, але обіцяв фінансову ізоляцію: Кремль про розмову Байдена і Путіна

У Росії наголосили, що особливих причин для радості після розмови Джо Байдена та Володимира Путіна немає. Ситуацію у Кремлі назвали серйозною.

Розпочинаючи розмову з Байденом, Путін заявив, що хотів би побачитись особисто. Відповідні кадри початку перемовин 7 грудня продемонстрували російські ЗМІ.

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Говорити про очну зустріч президентів поки рано – Пєсков

При цьому прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що про очну зустріч президентів мови поки нема. Це, радше, питання майбутніх домовленостей.

Наразі роботу вестимуть довірені представники, які й домовлятимуться щодо конфронтації, яка виникла навколо України.

Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам,

– пояснив Пєсков.

Пєсков запевняє, що Байден не лякав Путіна

За словами Пєскова, Байден не лякав Путіна у розмові, вона велась із взаємною повагою.

Інакше з Путіним не можна. Він би не подзвонив,

– зухвало заявив рупор Кремля.

Президенти, кажуть у Кремлі, обговорювали дуже складні теми, які стосувались розбіжностей між державами.

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Байден попередив Путіна про фінансову ізоляцію

Пєсков підтвердив, що Байден попереджав, що в разі реального вторгнення Росію буде фінансово ізольовано. Звісно, речник Путіна не оминув нагоди назвати вторгнення "ефемерним, у яке повірили американці".

Особливих причин для радості не було, – Пєсков

За словами Пєскова, Путін запевнив Байдена, що російські війська перебувають на території Росії і нікому не загрожують. Ба більше, Путін начебто заявив главі Білого дому, що мовиться про Росію та Європу – яка є домівкою, тоді як "американці перебувають по той бік океану".

Щодо настрою Путіна, то Пєсков наголосив, що "особливих причин для радості не було". Ситуація є серйозною, наголосив речник, та потребує уваги.

Що сказав про перемовини з Байденом Путін

Під час наради з економічних питань президент Росії згадував про розмову з лідером США, як про протокольний захід. Мовляв, внутрішні справи набагато важливіші, аніж міжнародні.

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Головне про перемовини Байдена та Путіна

Байден та Путін провели перемовини у відеоформаті ввечері 7 грудня.

Розмова тривала понад 2 години.

Одною з головних тем стала ескалація Росії проти України.

Байден пригрозив Путіну відповідними жорсткими заходи у випадку агресії.

Голова Кремля звинуватив у ситуації НАТО, яке наближається до кордону Росії.

Про результати перемовин Байдена та Путіна дивіться у WTF: