Не лякає їх навіть в’язниця: окупанти під будь-якими приводами відмовляються їхати в Україну

Росіяни, особливо ті, хто має доступ до інтернету, відмовляються вступати в армію та їхати воювати проти України.

Про це у новому ранковому зверненні від 11 квітня розповів очільник Миколаївської ОДА / ОВА Віталій Кім. За його словами, серед мешканців Росії ходять страхітливі історії, пов'язані з війною на Україні.

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Згідно з інформацією, якою володіє Кім, росіяни шукають різноманітних приводів, аби ухилитися від армії.

Орки масово відмовляються їхати в Україну. Роблять це під різними приводами. Їх не лякає навіть в'язниця. Все одно хочуть залишитися жити,

– розповів він.

Здебільшого, за його словами, відмовляються воювати мешканці центральної Росії, де населення хоча б трохи користується інтернетом та має доступ до інформації щодо поточної ситуації. Кім додає, що росіяни вже знають про Чорнобаївку, Конотоп та Чорнобиль та бояться потрапити у ці регіони.

Дивіться звернення Віталія Кіма за 11 квітня: