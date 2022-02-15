Не матиме правових наслідків, – реакція МЗС на звернення Думи щодо "легітимізації" бойовиків

Держдума Росії звернулась до президента Володимира Путіна щодо визнання так званих "республік" бойовиків на Донбасі. В українському МЗС наголосили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків.

Про це у коментарі повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує 24 канал. Він зазначив, що позиція України у цьому питанні залишається незмінною.

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Це свідомий вихід Росії з мінських домовленостей

Визнання Росією так званих "республік" означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери,

– наголосив Ніколенко.

Речник дипвідомства запевнив, що визнання "квазіреспублік" не матиме жодних правових наслідків. Росія не зможе видати "окупаційну адміністрацію" за "незалежні суб'єкти", також Москва не може приховати свою участь як сторони збройного конфлікту.

Рішення Путіна матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку

Проте, наголосив Ніколенко, підтримка Путіним звернення Держдуми матиме руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку. Росія, таким чином, матиме на вибір різні шляхи: деескалації та дипломатичного діалогу, або отримати рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти.

Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування мінських домовленостей,

– зазначив речник МЗС.

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Авторами проєкту стали депутати-комуністи.

15 лютого Держдума направила звернення про "визнання так званих республік" президенту Володимиру Путіну.

Проти цього було лише 16 голосів.

Тим часом Верховна Рада звернулась до низки міжнародних організацій та урядів інших країн.

Українські парламентарі закликали до невизнання "квазіреспублік" та засудження дій Росії.

Більше про звернення Держдуми до Путіна дивіться у відео: