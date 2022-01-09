Не маємо наміру знижувати чисельність військ в Європі, – Пентагон

У міноборони Сполучених Штатів заявили, що не розглядають можливості скорочення чисельності своїх військ в Європі. Такої ж позиції притримуються й у Білому домі.

Про це 8 січня повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. Таким чином він прокоментував інформацію телеканалу NBC про заходи, які "США розглядають напередодні переговорів з Росією".

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Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі,

– зазначив Джон Кірбі.

Варто зазначити, що раніше у Білому домі наголосили: "Дані, поширені журналістами, не є точними".

"Насправді ми чітко заявили Росії, публічно та приватно, що у разі подальшого її вторгнення до України ми посилимо наших партнерів у НАТО на східному фланзі, адже перед ними маємо священні зобов'язання як союзники", – додали в адміністрації американського президента.

Повідомлення телеканалу NBC: коротко

Телеканал NBC з посиланням на обізнані з позицією США джерела вказав, що Сполучені Штати на майбутніх консультаціях з Росією нібито готові обговорити можливість скорочення військової присутності на сході Європи за умови, що Москва буде готова піти на подібні заходи.

Начебто мовилося, зокрема про чисельність американських військових контингентів у країнах Балтії та Польщі, а також про те, щоб заздалегідь попереджати один одного про переміщення сил.

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