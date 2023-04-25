Не маємо права на слабкі місця, – командувачі доповіли Зеленському про ситуацію на полі бою
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зеленський заслухав доповіді командувачів щодо ситуації на фронті.
Президент розповів, що під час засідання було актуалізовано інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
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Під час Ставки підбили підсумки "Рамштайну"
"Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", – сказав глава держави.
Також під час засідання учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".
Україна та її Сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців,
– зазначив Зеленський.
Крім того, під час Ставки обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
"Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", – резюмував президент.
Буданов доповів Зеленському про плани росіян
- Володимир Зеленський 21 квітня також провів засідання Ставки Головнокомандувача. Під час засідання глава ГУР МО Кирило Буданов доповів, що наша розвідка знає про всі плани ворога у найближчий період.
- Також на Ставці обговорювали виробництво ракет і боєприпасів нашими підприємствами.
- 17 квітня також проводили засідання Ставки Головнокомандувача. На зустрічі заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Українська розвідка також розповіла про ймовірні дії російських окупантів у найближчий період.
- Раніше Володимир Зеленський сказав, що Україна не може відмовитися від захисту Бахмута, який наші воїни захищають тривалий час. Президент пояснив, що захоплення міста може відкрити Росії плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.
- Водночас Зеленський і глава розвідки Кирило Буданов заявив, що на цей момент загрози наступу російських військ з території Білорусі – немає.