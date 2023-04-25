Не маємо права на слабкі місця, – командувачі доповіли Зеленському про ситуацію на полі бою

Президент Володимир Зеленський 25 квітня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зеленський заслухав доповіді командувачів щодо ситуації на фронті.

Президент розповів, що під час засідання було актуалізовано інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

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Під час Ставки підбили підсумки "Рамштайну"

"Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", – сказав глава держави.

Також під час засідання учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Україна та її Сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців,

– зазначив Зеленський.

Крім того, під час Ставки обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

"Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги", – резюмував президент.

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