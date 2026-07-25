"Не могли не знати, що це цивільні об'єкти": Зеленський про нічний терор Росії

Унаслідок чергової масованої російської атаки загинули щонайменше шість мирних жителів у Слов'янську та Сумах, ще десятеро людей дістали поранення. Вночі окупанти випустили по Україні дві ракети та майже 160 безпілотників.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про наслідки російського терору в регіонах України?

Глава держави повідомив про наслідки чергової масованої російської атаки по українських містах. За його словами, ввечері під обстріл потрапив Слов'янськ на Донеччині, де було пошкоджено понад десять житлових будинків. Внаслідок удару загинули троє людей.

Ще троє цивільних загинули в Сумах, де росіяни атакували відділення "Нової пошти" ударним дроном типу "Шахед", а згодом завдали повторного удару FPV-дроном. Президент наголосив, що окупанти не могли не знати, що цілили по цивільних об'єктах.

Також російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Харкові. У Запоріжжі внаслідок атаки згорів речовий ринок. Крім того, під ударами перебували Херсон і Херсонська область, а також Полтавщина, Чернігівщина, Одещина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.

За словами Зеленського, цієї ночі Росія застосувала проти України дві ракети та майже 160 ударних безпілотників. Станом на ранок відомо щонайменше про десятьох поранених.

Президент наголосив, що зміцнення української протиповітряної оборони залишається одним із головних пріоритетів у переговорах із міжнародними партнерами. Він закликав прискорити виконання всіх домовленостей щодо посилення захисту українського неба та подякував союзникам за підтримку України.

Зеленський показав наслідки атаки на українські регіони / Фото ДСНС

Нагадаємо, 24 липня Росія завдала удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 по Бучанському району Київської області. Сили протиповітряної оборони змогли перехопити одну ракету, однак дві влучили в район приватного спортивного комплексу, де в той момент проходив спеціалізований захід за участю представників української оборонної індустрії.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. Також пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що об'єкт, по якому завдали удару росіяни, не належить до Збройних сил України. Водночас правоохоронці та військові з'ясовують усі обставини проведення заходу, адже в ЗСУ вже давно діє заборона на проведення масових зібрань із міркувань безпеки.