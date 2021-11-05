"Не може згадати імена деяких людей": через голодування у Саакашвілі провали в пам'яті

Саакашвілі голодує вже понад місяць у в'язниці у Руставі. За словами захисників, у колишнього президента Грузії значно погіршився стан здоров'я, зокрема, у нього трапляються провали з пам'яттю.

Про це розповів адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія. Він наголосив, що фізично політик сильно змінився.

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У Саакашвілі уже серйозні проблеми з пам'яттю

Фізично це дуже помітно, але головне те, що він уже має проблеми з комунікацією та серйозні провали в пам'яті,

– сказав захисник.

Поки що колишній грузинський президент з важкістю згадує імена деяких своїх друзів. Це виявляється під час розмови. Більше деталей Гварамія не повідомив, адже, на його думку, про діагноз мають інформувати медики.

Адвокат просить про зустріч з Патріархом Грузії

Саакашвілі досі відмовляється від співпраці з медичним консиліумом, він просить про альтернативну комісію лікарів.

Гварамія просить про зустріч з Патріархом Грузії Ілією ІІ. Адвокат хоче особисто проінформувати патріарха про стан справ та почути його позицію.

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