Не можна применшувати силу супротивника, – Данілов про імовірність наступу Росії на Сході

Російські військові, за даними Генштабу, готові до великого наступу на Донеччині та Півдні. Секретар РНБО Олексій Данілов висловився про те, як буде розвиватися ситуація на Сході України.

Данілов оцінив ситуацію на Сході

Данілов заявив, що не можна применшувати силу супротивника. Як переконує секретар РНБО, "це неприпустимі речі".

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Оцінюючи ситуацію на Сході, Данілов згадав висловлювання головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у кабінеті президента Володимира Зеленського.

За його словами, тоді Залужний сказав, що тільки бій покаже, чи зможуть українській військові зупинити російських окупантів.

Я можу відповісти, як відповів десь наприкінці січня наш головнокомандувач генерал Залужний. Тоді в кабінеті у президента, я пам'ятаю, була нарада, і президент запитав: "Валерій Федорович, пане генерале, ми зможемо їх подолати?" На що генерал Залужний сказав: "Пане президенте, бій покаже",

– розповів Данілов.

"Тому ніхто вам зараз цього сказати не може. Це покаже тільки бій", – додав він.

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