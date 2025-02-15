Не можу гарантувати, – Рютте про заяву Келлога щодо термінів врегулювання війни

На Мюнхенській конференції 15 лютого спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік, і взяв 180 днів, щоб залучити до цього усі сторони. Щодо цього висловився генсек НАТО Марк Рютте.

Він сказав, що не може цього гарантувати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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"Було б чудово"

Рютте зауважив, що закінчити так швидко війну "було б чудово".

Я не можу гарантувати, що це буде зроблено за 180 днів. Це було б чудово, але я не можу цього гарантувати,

– сказав генсек НАТО.

Також він зауважив, що не знає, як розвиватимуть переговори, бо вони ще не почалися.

Рютте наголосив на важливості дослухатися до думки України, а також запевнив, що українська команда обов'язково братиме участь у перемовинах.

"Тому не буду спекулювати на тому, які кроки можуть бути зроблені далі. І, до речі, це буде дуже залежати від того, що вирішить президент Зеленський і його команда. Вони обов'язково будуть за столом переговорів, бо це стосується їхньої країни", – заявив він.

До слова, Кіт Келлог також заявив, що "фізично" не бачить за столом перемовин Європу. Однак, наголосив, що її інтереси будуть враховуватися.

На це уже відреагував президент Зеленський. "Побачимо", – сказав він.

Глава держави вважає, що саме Україна має визначати, хто буде за столом переговорів.