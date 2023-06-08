Не можу знайти слів, – Грета Тунберг поспілкувалась з Зеленським про підрив Каховської ГЕС

Росія у ніч на 6 червня підірвала Каховську ГЕС та спричинила наймасштабнішу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Володимир Зеленський поспілкувався про трагедію з екоактивісткою Гретою Тунберг.

Тунберг висловила співчуття українцям. Вона заявила, що бракує слів, аби описати те, що відбувається.

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Я хочу висловити своє співчуття усім українцям. Бракує слів з приводу того, що діється в Україні,

– заявила Тунберг.

Окрім того, екоактивіста поцікавилася, що можна зробити, аби допомогти Україні та посилити тиск на відповідні організації.

Згодом Тунберг написала у твітері, що екоцид, який скоїла Росія, є звірством. Країна-терористка має відповісти за всі свої злочини.

Що сказав Зеленський

Український лідер закликав поширювати правду про екоцид. Окрім того, український лідер звернувся до лідерів, країн та міжнародні організації з проханням почати діяти. Необхідно зробити все, аби цей екоцид став останнім.

"Забруднення й отрута із зони затоплення швидко потрапляє в підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря. Тобто не буває руйнації природи "десь там" – все у світі дуже взаємопов'язане", – наголосив український лідер.

Окрім того, президент заявив, що наразі уваги міжнародних організацій до окупованої території, яку затопило, фактично немає. Зеленський попросив тиснути на них, аби врятувати людей.