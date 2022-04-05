Не можуть відвернутися від правди, – Піонтковський про реакцію США на звірства Росії у Бучі

Володимир Путін та його армія десятиліттями вчиняли злочини у Чечні та Сирії, але інформація про це лише частково доходила до світової спільноти. Однак війну в Україні іноземні ЗМІ транслюють цілодобово, тож тепер ситуація є іншою.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми Це воєнний злочин, – Байден про звірства Росії на Київщині

"Війна заходить у затишні вітальні американців, тому вони не можуть відвернутися від цієї правди", – зазначив публіцист.

За словами Піонтковського, звірства росіян на Київщині дуже вплинули й на Джозефа Байдена, тож він досить емоційно на них відреагував. Президент США вже перестав оглядатися на політичну коректність.

Він у різкій формі засудив і сказав, що зробить усе, аби ця людина (Путін – 24 канал) постала перед судом воєнним злочинцем,

– розповів публіцист.

Байден також повідомив, що вже веде перемовини з найближчими союзниками США щодо посилення санкцій проти Росії та надання Україні ще більше допомоги, аби вона могла захищатися від російських негідників.

Нагадаємо, радник США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що нові обмеження оприлюднять уже протягом поточного тижня.

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