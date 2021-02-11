Головне – не наламати дров: Лукашенко анонсував референдум про нову конституцію

11 лютого 2021 , 14:35
Читать новость на русском

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 11 лютого анонсував референдум щодо проєкту нової конституції. Ймовірно, він відбудеться на початку 2022 року.

Джерело:

БЕЛТА

Нову конституцію мають підготувати протягом року. Політик додав, що це не нова тема, адже він доручив підготувати проєкти 2 роки тому.

До речі ЄС розгляне санкційні сценарії щодо Білорусі: серед них – розрив відносин

Лукашенко про референдум

За словами Лукашенка, цього року проєкт обговорюватимуть, а наступного – відбудеться референдум.

На початку наступного року як мінімум ми винесемо його (проєкт нової конституції) на референдум,
– сказав Лукашенко.

Якою буде нова конституція

Самопроголошений президент запевняє, що під нову конституцію треба реформувати багато законів. Хоча Лукашенко зізнався, що головне в цих процесах – "не наламати дров". Відповідно до соціологічних опитувань, які навів політик, 60% респондентів були категорично проти зміни конституції.

"Я з цим не згоден. Конституцію треба міняти, тому що такі повноваження, які є сьогодні у глави держави, дуже важкі для людини", – сказав Лукашенко.

Політик стверджує, що невідомо, як би скористалась такими повноваженнями людина, яка силою захопила владу.

Важливо Коли буде готова нова конституція Білорусі: що обіцяє Лукашенко