Головне – не наламати дров: Лукашенко анонсував референдум про нову конституцію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 11 лютого анонсував референдум щодо проєкту нової конституції. Ймовірно, він відбудеться на початку 2022 року.

Нову конституцію мають підготувати протягом року. Політик додав, що це не нова тема, адже він доручив підготувати проєкти 2 роки тому.

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Лукашенко про референдум За словами Лукашенка, цього року проєкт обговорюватимуть, а наступного – відбудеться референдум. На початку наступного року як мінімум ми винесемо його (проєкт нової конституції) на референдум,

– сказав Лукашенко.

Якою буде нова конституція

Самопроголошений президент запевняє, що під нову конституцію треба реформувати багато законів. Хоча Лукашенко зізнався, що головне в цих процесах – "не наламати дров". Відповідно до соціологічних опитувань, які навів політик, 60% респондентів були категорично проти зміни конституції.

"Я з цим не згоден. Конституцію треба міняти, тому що такі повноваження, які є сьогодні у глави держави, дуже важкі для людини", – сказав Лукашенко.

Політик стверджує, що невідомо, як би скористалась такими повноваженнями людина, яка силою захопила владу.

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