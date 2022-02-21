Не нападали, – Кулеба закликав Росію зупинити фабрику фейків

Росія 21 лютого відзначилася черговою абсурдною заявою. Мовляв, українські військові перетнули кордон на БМП. Дмитро Кулеба спростував цю інформацію.

Деталі від Кулеби

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна не нападала на Донецьк та Луганськ. Крім того, жодних подібних дій наша держава не планує.

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Категорично спростовую дезінформацію Росії. Україна не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювала територію Росії чи КПП на кордоні, не вчиняла диверсій,

– запевнив урядовець.

Очільник МЗС закликав Росію негайно зупинити фабрику фейків.

Що цьому передувало

Міноборони Росії заявило, що 5 "українських диверсантів" перетнули кордон. За ними, мовляв, виїхали 2 "українські БМП". Зауважимо, в уяві Кремля 5 військових могли піти на 150-тисячне військо, яке зосереджене біля нашого кордону.

Росіяни буцімто "знищили" техніку та бійців. Однак схоже, що 150 тисяч армійців злякалися кількох "військових ЗСУ", адже попросили підкріплення.

Крім того, росіяни поширили фейк про те, що українські бійці "обстріляли прикордонний пункт" у Ростовській області. Зауважимо, що цей "пункт" більше нагадує сарай. Адже на відео з місця події видно зруйновану маленьку будівлю, яка розташована посеред кущів та дерев. Поруч – ще якась споруда з дашком та російський прапор та палиці.

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Повний текст публікації Дмитра Кулеби у твітері:

Категорично спростовую дезінформацію Росії. Україна: Не нападала на Донецьк, Луганськ Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон Не обстрілювала територію Росії чи КПП на кордоні Не вчиняла диверсій Не планує подібних дій. Вимагаю від Росії негайно зупинити фабрику фейків.