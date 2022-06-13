Не настільки безглуздий, як Путін, – військовий експерт про заяву КНДР щодо Росії

Диктатор із Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку президенту країни-агресорки Володимиру Путіну. А також зазначив, що дорожить відносинами КНДР та Росії.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Північна Корея, мабуть, отримала від Росії якісь гарантії фінансового характеру. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Важливо Розуміють, що Путін на ниточці, але вагаються, чи її перерізати, – Піонтковський про США

Він зазначив, що це також могла бути економічна підтримка чи якась інша. Усе це могло бути причиною заяви лідера Північної Кореї.

Насправді Кім Чен Ин це – тиран, диктатор, військовий злочинець. Але він не настільки безглуздий, наскільки Володимир Путін у своїх діях,

– заявив Олександр Коваленко.

"Навіть у деяких заявах він (Кім Чен Ин – 24 канал) все ж керується вигодою", – акцентував військово-політичний оглядач.

За його словами, ця заява пролунала саме тоді, коли Росія взагалі немає ніякої підтримки від, наприклад, такого "брата" та "партнера", як Китаю. Адже російська пропаганда досить багато розповідає про те, що вони з Китаєм "друзі", "брати", в них все добре, вони зможуть економічно ще й США перемогти. Та й не тільки економічно. Проте цього не відбувається.

"Китай все більше абстрагується від Росії, тому Росії потрібні нові друзі. Ці друзі, як ми розуміємо, не цивілізовані країни, а військові злочинці та терористи – Іран, Сирія й інші. Знову ж таки Північна Корея якраз може підійти на цю роль", – розповів Олександр Коваленко.

Крім того, він ще раз наголосив, що КНДР може виконати цю роль тільки за якусь для себе вигоду – фінансову чи економічну.

Чому Кім Чен Ин підтримав Путіна та говорив про дружбу з Росією: дивіться відео

Останні новини щодо Володимира Путіна