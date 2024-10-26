Не обійшлося без жертв: Сили оборони знешкодили до десятка дронів, що летіли на Київ

Російські окупанти цієї ночі вкотре застосували ударні БпЛА для атаки по Києву. Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка ворожих ударних дронів, які загрожували столиці.

На жаль, в місті не обійшлося без жертв внаслідок атаки Росії. У КМВА розповіли подробиці атаки ворога.

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Атака Росії на Київ

Цієї ночі Росія запустила ударні БпЛА з південного та північно-східного напрямків. Сергій Попко, начальник КМВА, зазначив, що на Київ баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Він розповів, що повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі та сумарно тривала 7 з половиною годин.

Сили Оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву,

– ідеться в повідомленні.

На жаль, у Києві не обійшлося без жертв російської атаки. Відомо, що загинула молода дівчина. Зазначається, що в багатоквартирному житловому будинку в Солом'янському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи.

В КМВА вказали, що в одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. Саме в цьому помешканні невдовзі рятувальники і знайшли тіло загиблої.

Відомо, що з будинку було евакуйовано понад 100 людей. Крім цього, у КМВА зазначили, що постраждало 6 осіб, з них 1 – госпіталізовано.

Додамо, що Сергій Попко зауважив, що це вже 16 повітряна атака на Київ у жовтні.

"Настільки нам не було б важко і складно, але ми обов'язково переможемо в цій несприятливій війні. І змусимо агресора відповісти за всі злочини! Особливо за кожне відібране дитяче життя! Нелюди мають бути покарані", – наголосив начальник КМВА.