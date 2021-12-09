Не останній крок, – Огризко про наслідки екстреного засідання Бундестагу для України

У Німеччині зараз дуже цікаві і трохи драматичні дні. Адже відбуваються перші кроки нового уряду

Також це – шанси для нашої дипломатії. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

До теми Бундестаг екстрено обговорить позицію Німеччини щодо військ Росії біля України

Німецький парламент скликає екстрені слухання. Це – позитивний крок для України.

Я вважаю, що б зараз не ухвалив Бундестаг як результат своїх консультацій, це не остання крапка, не останній крок,

– наголосив Огризко.

За його словами, українські дипломати повинні допомогти німецьким колегам краще розібратися в тому, що відбувається і попросити їх думати, по-перше, про те, що Росія є не лише учасником конфлікту, а є, згідно із міжнародним правом, агресором.

Логіка вибиває з-під ніг

По-друге, якщо це так, користуючись положеннями статуту Організації Об'єднаних Націй, країна, яка зазнала агресію, має право на самооборону.

Від нової влади Німеччину треба очікувати позитив

Вже 9 грудня повинні відбутися екстрені парламентські слухання в Німеччині, щоб обговорити ситуацію біля кордонів України.

Огризко зауважив, що посол України в Німеччині Андрій Мельник дуже активно працює для того, щоб змінити деякі пріоритети, які були характерними для попереднього уряду, зокрема підходи щодо Донбасу, Криму, наданню Україні локальних озброєнь тощо.

Будь-яка партія, яка потрапляє в опозицію, має бути революційнішою від партії при владі,

– сказав ексміністр.

Він наголосив, що важливим в цій ситуації є те, що коаліція фактично містить 3 однаково рівнозначні партнери. Це – шанс для того, щоб якщо соціал-демократи будуть надто м'якими, 2 інші частини коаліції ("зелені" і вільні демократи) можуть потужніше на них тиснути і вимагати своїх преференцій.

"Якщо до них долучаться і християнські демократи, то ми можемо очікувати деякі позитивні корекції в зовнішньополітичному курсі країни", – додав Огризко.

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