"Не остання": Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з Венсом
- Зеленський і Венс провели зустріч у Мюнхені, під час якої обговорили плани закінчити війну.
- Зустріч оцінили позитивно.
У Мюнхені під час конференції Зеленський зустрівся з Венсом. Президент навів деталі, їх передає 24 Канал.
Була інформація, що зустріч переносили. Американці попросили більше часу, щоб ознайомитися з меморандумом про співпрацю.
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Як Зеленський оцінив зустріч з Венсом
За словами Зеленського, зустріч з Венсом минула добре. Але попереду будуть іще нові зустрічі.
Український президент сказав, що треба більше працювати.
У нас була гарна розмова сьогодні, наша перша зустріч, не остання, я впевнений. І справді, нам потрібно більше говорити, більше працювати і готувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну,
– висловився гарант.
Із Венсом були також Марко Рубіо та Кіт Келлог.
Загалом Київ і Вашингтон проведуть ще багато зустрічей.
Наші команди продовжать роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях,
– сказано в дописі ОП.
Венс також позитивно оцінив спілкування із Зеленським і так само не навів конкретики. Він заявив, що буде багато чого "у наступні дні, тижні та місяці". А ще хоче, щоб був тривалий мир, а не нова війна за кілька років.