Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, чому за офіційними даними декілька днів не змінювалася цифра "понад 12 тисяч" щодо вбитих росіян.

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Чому підрахунок загиблих ворогів ускладнений

Маляр заспокоїла українців та закликала не хвилюватися – "ворога люто знищують, так само люто як він руйнує наші міста і села".

Але підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій,

– пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що кожного дня ситуація динамічно змінюється. Поки противника вдалося зупинити, тому немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

Зниження інтенсивності наступального потенціалу росіян свідчить про справді великі втрати та потребу в доукомплектуванні особового складу.

Маляр також зазначила, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. "Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються", – написала вона.

Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Все залежить від ситуації на місці.

Нагадаємо, протягом багатьох днів в Україні повідомляли, що Росія втратила понад 12 тисяч бійців. Лише 13 березня Володимир Зеленський заявив, що їх вже приблизно 13 тисяч.

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