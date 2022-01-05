Не підійматимуть руку на народ, – в Актобе поліція обіцяє не затримувати протестувальників
Джерело:телеграм ORDA Kazakhstan
Поліцейські у місті Актобе (Казахстан) заявили, що вони – з народом. Правоохоронці відмовилися затримувати протестувальників.
Біля місцевого акімату зібралося близько 1000 протестувальників. Вони палять багаття, аби зігрітися, та вимагають, щоб до них вийшов акім.
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Поліцейські в Актобі заявили, що вони з народом і не підійматимуть на нього руку,
– мовиться у повідомленні.
Заява правоохоронців в Актобі: дивіться відео
Згодом ЗМІ повідомили, що протестувальники в Актобе намагаються прорватися у будівлю місцевої адміністрації.
Протестувальники біля будівлі адміністрації в Актобе: дивіться відео
Що відбувається в Алмати
Тим часом в Алмати поліцейські разом з протестувальниками рухаються у бік центру міста.
ЗМІ повідомляють, що для розгону мітингувальників в Алмати застосували шумові гранати та сльозогінний газ. У місті підпалили декілька автомобілів поліції.
Фото наслідків тривожної ночі люди публікують у мережі.
За ніч спалили декілька поліцейських автівок / ORDA Kazakhstan
На вулицях – досі неспокійно / ORDA Kazakhstan
Протести в Алмати не припиняються
- ЗМІ повідомили, що станом на 5 січня протести в Алмати тривають.
- На вулиці стягнули БТРи. Чути вибухи світлошумових гранат.
- Райони, де зібралися протестувальники, оточили правоохоронці.
- Громадський транспорт зупинився. Попри це, люди намагаються добрати на роботу.
- У місті фіксують перебої у роботі інтернету.
- Вранці ЗМІ повідомили про захоплення акімату в Алмати. Сутички протестувальників та силовиків тривають.