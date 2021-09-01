Не планую нічого приховувати, – Трухін вперше прокоментував ДТП

"Слуга народу" Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП, учасником якої він став. Політик заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні.

Трухін перебуває на лікуванні

Нардеп запевнив, що надав правоохоронцям всю необхідну інформацію.Ба більше, після ДТП він нібито одразу розповів про все однопартійцям.

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Я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати – ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги діагностували закриту черепно-мозкову травму,

– розповів політик.

За його словами, усі причетні до ДТП водії пройшли тест на драгері. В жодного з них рівень алкоголю в організмі не перевищував норму.

Нардеп не спілкується з іншими постраждалими

"Слуга народу" подякував усім очевидцем ДТП, які йому допомагали. Він розповів, що ніхто з учасників аварії не зазнав серйозних травм. Політик не підтримує з ними зв'язок, однак готовий за потреби надати їм "будь-яку допомогу та підтримку".

Трухін додав, що перебуває на амбулаторному лікуванні і найближчим часом не готовий до публічності.

"Спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників", – сказав політик.

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