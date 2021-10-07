Не платитимуть зарплату: в "Укрексімбанку" пояснили, чому не звільнили Мецгера

В "Укрексімбанку" пояснили, чому голову правління Євгена Мецгера не звільнили, а відсторонили після скандалу з нападом на журналістів. У випадку звільнення Мецгеру довелось би виплати компенсацію у розмірі 6 окладів.

Про це повідомила під час пресконференції голова наглядової ради банку Оляна Гордієнко. Вона наголосила, що у випадку відсторонення, зарплати Мецгеру не платитимуть.

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Мецгер не отримує зарплати і не присутній на робочому місці

Наглядова рада відсторонила голову правління Мецгера без отримання зарплати та присутності його на робочому місці,

– сказала Гордієнко.

Виплата шести розмірів середньомісячного заробітку – вимога закону. Отож у наглядовій раді вирішили призначити виконувача обов'язків та передати йому усі повноваження Мецгера. Поки що цю посаду обійняв Сергій Єрмаков.

Мецгеру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" вже вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів . Хто другий підозрюваний – наразі невідомо. Від роботи відсторонили директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова.

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