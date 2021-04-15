Не посприяють зустрічі Байдена та Путіна, – Кремль про можливі санкції США

Росія готова відповідати на санкційні обмеження США. Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що така політика США може зашкодити майбутній зустрічі глави Кремля та американського лідера Джо Байдена.

Пєсков переконує, що Росія має намір якнайкраще відстоювати свої інтереси. Будь-які санкційні обмеження у Кремлі, звісно, вважають незаконними.

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"Диму без вогню не буває", – Пєсков про санкції

Щодо повідомлень ЗМІ, що Вашингтон вже готує нові санкції, то речник Путіна вважає, що "диму без вогню не буває".

Дочекаємось оголошення конкретних рішень офіційного Вашингтона. Звісно, не хотілось би в наших двосторонніх відносинах діяти за ленінською формулою "крок вперед – два кроки назад",

– заявив Пєсков.

У Кремлі також переконані, що ймовірні санкції стануть на заваді зустрічі Володимира Путіна та Джо Байдена. Пєсков заявив: зустрітись пропонував саме глава Білого дому, а от Путін – досі думає.

Санкції не посприяють зустрічі Байдена та Путіна

Те, що санкції, які обговорюють, ніяк не посприяють такій зустрічі – це однозначно. А завадять чи ні – рішення президента,

– наголосив Пєсков.

Рупор Кремля переконує, організувати двосторонню зустріч президентів протягом найближчих тижнів не вдасться. Адже питання лише аналізують. Мовиться хіба про переговори під час кліматичного саміту.

Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну 13 квітня. Глави держав обговорили і ситуацію на Донбасі, і війська біля українського кордону. Глава Білого дому закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Києвом.

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Що відомо про нові санкції США проти Росії

ЗМІ повідомили, що адміністрація Байдена готова схвалити нові санкції проти Росії. Причина – втручання Росії у вибори президента США. Обмеження можуть торкнутись близько 10 російських представників і 20 юридичних осіб.